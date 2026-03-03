Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Немецкие банки стали чаще блокировать счета россиян

Посольство России в ФРГ: немецкие банки блокируют и закрывают счета россиян
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Немецкие банки блокируют и закрывают счета граждан России, если те не успевают в короткий срок подтвердить действующий вид на жительство. Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве РФ в Берлине.

По словам дипломатов, финансовые организации действуют превентивно. Если клиент не может быстро переподтвердить статус, счет замораживается или закрывается. При этом банки обязаны проводить углубленную проверку операций и предоставлять регуляторам расширенный пакет документов при открытии и обслуживании счетов.

В посольстве отметили, что ситуацию осложнило недавнее решение ЕС включить Россию в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это усилило давление на российских граждан в Германии.

В дипмиссии напомнили, что еще в 2022 году были введены ограничения на депозиты. На счету не может находиться более €100 тысяч. Исключение сделали только для тех, кто имеет действующий вид на жительство в ЕС. По словам представителей посольства, многие россияне столкнулись с блокировками уже в середине 2022 года, а затем ограничения лишь ужесточались.

1 декабря сообщалось, что британская платежная система Wise предупредила о блокировке цифровых и физических карт клиентов из РФ, не имеющих вида на жительство в странах Европейской экономической зоны или в Швейцарии.

Ранее ЕС наложил запрет на транзакции пяти российских банков.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!