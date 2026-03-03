Немецкие банки стали чаще блокировать счета россиян

Немецкие банки блокируют и закрывают счета граждан России, если те не успевают в короткий срок подтвердить действующий вид на жительство. Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве РФ в Берлине.

По словам дипломатов, финансовые организации действуют превентивно. Если клиент не может быстро переподтвердить статус, счет замораживается или закрывается. При этом банки обязаны проводить углубленную проверку операций и предоставлять регуляторам расширенный пакет документов при открытии и обслуживании счетов.

В посольстве отметили, что ситуацию осложнило недавнее решение ЕС включить Россию в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это усилило давление на российских граждан в Германии.

В дипмиссии напомнили, что еще в 2022 году были введены ограничения на депозиты. На счету не может находиться более €100 тысяч. Исключение сделали только для тех, кто имеет действующий вид на жительство в ЕС. По словам представителей посольства, многие россияне столкнулись с блокировками уже в середине 2022 года, а затем ограничения лишь ужесточались.

1 декабря сообщалось, что британская платежная система Wise предупредила о блокировке цифровых и физических карт клиентов из РФ, не имеющих вида на жительство в странах Европейской экономической зоны или в Швейцарии.

Ранее ЕС наложил запрет на транзакции пяти российских банков.