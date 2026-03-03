Эксперт назвал пять вредных финансовых привычек, которые лишают денег

Эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин перечислил пять вредных финансовых привычек, из-за которых люди теряют деньги. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Прежде всего, это подписки на разные сервисы и приложения, на которые в течение года уходит крупная сумма. Второе — покупки в рассрочку с непонятными условиями. Третье — увеличение финансовых трат сразу же, как только увеличились доходы. Четвертое — инвестирование на эмоциях, без предварительной финансовой стратегии.

Пятой вредной финансовой привычкой Елин назвал игнорирование прописанной в законе оптимизации налогов. Ежегодно необходимо проводить проверку своих доходов, проверяя вычеты, отчетность и структуру активов.

В текущем году налоговые правила стали сложнее, а возможности законной оптимизации — шире. Большинство облей игнорируют ИИС, льготы на долгосрочные инвестиции, вычеты за лечение и обучение. Потери могут достигать нескольких десятков тысяч рублей ежегодно, рассказал эксперт.

Ранее финансист предсказала, что к концу 2026 года до 70% россиян могут остаться без сбережений.