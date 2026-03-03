Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Эксперт назвал пять вредных финансовых привычек, которые лишают денег

Эксперт Елин: подписки и импульсивные траты мешают накопить подушку безопасности
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин перечислил пять вредных финансовых привычек, из-за которых люди теряют деньги. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Прежде всего, это подписки на разные сервисы и приложения, на которые в течение года уходит крупная сумма. Второе — покупки в рассрочку с непонятными условиями. Третье — увеличение финансовых трат сразу же, как только увеличились доходы. Четвертое — инвестирование на эмоциях, без предварительной финансовой стратегии.

Пятой вредной финансовой привычкой Елин назвал игнорирование прописанной в законе оптимизации налогов. Ежегодно необходимо проводить проверку своих доходов, проверяя вычеты, отчетность и структуру активов.

В текущем году налоговые правила стали сложнее, а возможности законной оптимизации — шире. Большинство облей игнорируют ИИС, льготы на долгосрочные инвестиции, вычеты за лечение и обучение. Потери могут достигать нескольких десятков тысяч рублей ежегодно, рассказал эксперт.

Ранее финансист предсказала, что к концу 2026 года до 70% россиян могут остаться без сбережений.

 
Теперь вы знаете
Нетаньяху ввязался в войну с Ираном. В каких еще конфликтах на Ближнем Востоке участвовал израильский премьер и чем это обернулось
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!