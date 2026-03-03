Размер шрифта
Российские компании стали прагматичнее относиться к служебным романам

HR-эксперт Зеленкова: рабочие романы чаще всего запрещают в крупных компаниях
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня отношение работодателей к романам на работе стало более прагматичным. Жесткие запреты встречаются редко, в большинстве организаций прямого табу нет, но действуют ограничения, связанные с конфликтом интересов, субординацией и корпоративной этикой.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Зеленкова, HR-директор КГ PROGRESS.

«Чаще всего ограничения формализованы в крупных компаниях, финансовом секторе, госструктурах и международных корпорациях. Там может действовать политика, запрещающая отношения в рамках прямого подчинения или требующая обязательного уведомления HR. В производственных и проектных командах подход обычно мягче, но при этом акцент делается на недопустимость влияния личных отношений на рабочие решения», — объяснила она.

Основные риски понятны: обвинения в предвзятости, снижение объективности руководителя, напряжение в коллективе, утечка конфиденциальной информации. В случае расставания возможны конфликты, падение продуктивности и даже увольнение одного из партнеров. Особенно чувствительной остается ситуация, когда один из участников романа занимает руководящую позицию.

«При этом важно понимать, что рисков действительно много. Люди могут расстаться, и это неизбежно отразится на атмосфере в команде. Кто-то может оказаться несвободным, что создает дополнительные репутационные и этические последствия как для самих участников, так и для компании. Решаясь на рабочий роман, важно осознавать возможные последствия и идти на них сознательно, сохраняя профессиональные границы», — подчеркнула эксперт.

При этом полностью игнорировать человеческий фактор невозможно. Люди проводят на работе значительную часть времени, и формирование личных отношений естественно. В зрелых компаниях акцент смещается с запрета на управление рисками: отсутствие прямого подчинения, прозрачность процессов, равные условия оценки эффективности.

«Несмотря на потенциальные сложности, у рабочих романов есть и позитивная сторона. При зрелом подходе партнеров и соблюдении профессиональных границ такие отношения могут усиливать вовлеченность. Когда у сотрудника есть значимая личная связь внутри компании, повышается эмоциональная привязанность к месту работы и устойчивость к стрессу. Замечено, что служебные романы нередко способствуют более лояльному отношению к работе: сотрудники проявляют инициативу, берут дополнительные задачи, соглашаются на сверхурочные», — добавила Зеленкова.

Пары, которые умеют разделять личное и профессиональное, нередко демонстрируют высокий уровень доверия и эффективную коммуникацию. В проектной среде это может выражаться в скорости согласований и взаимной поддержке. Кроме того, коллективы, где личные отношения не демонизируются, чаще характеризуются более высоким уровнем психологической безопасности.

«Во многих случаях рабочие знакомства перерастают в долгосрочные союзы. Для бизнеса это также фактор стабильности: сотрудники, чьи партнеры понимают специфику компании и ее ритм, реже сталкиваются с конфликтом между работой и личной жизнью», — заявила эксперт.

Ключевое условие позитивного сценария — профессиональная зрелость. Если соблюдены границы, отсутствует прямое подчинение и решения принимаются прозрачно, рабочий роман перестает быть угрозой и становится частью естественной социальной динамики внутри организации, резюмировала она.

Ранее адвокат объяснил, как защитить себя, если вы стали жертвой домогательств на корпоративе.

 
