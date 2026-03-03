Размер шрифта
В Киеве опасаются негативных последствий от военной операции против Ирана

«Страна.ua»: война на Ближнем Востоке несет огромные риски для Украины
Evgeniy Maloletka/AP

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке несет огромные риски для Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В материале утверждается, что в случае затягивания конфликта, Украина, как импортер энергоносителей, вынуждена будет нести колоссальные дополнительные расходы. Кроме того, увеличение стоимости энергоносителей существенно снизит финансовую устойчивость Европейского союза, который является основным донором Киева.

Украина также может полностью лишиться поставок зенитных ракет к системам противовоздушной обороны, поскольку они в первоочередном порядке будут направляться на войну с Ираном, утверждается в публикации.

2 марта военный аналитик Андрей Кошкин заявил, что Киев скорее всего не получит новые ракеты от Запада на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В этот же день агентство Bloomberg сообщило об обеспокоенности европейских чиновников тем, что большое число боеприпасов, которые используют США и Израиль при нанесении ударов по Ирану, может сократить американские запасы и уменьшить способность Вашингтона продавать оружие Киеву.

Ранее президент Литвы призвал не отвлекаться от Украины из-за войны в Иране.

 
