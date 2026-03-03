Размер шрифта
Россиян предупредили, что корсет для поддержания спины может навредить ей

Врач Цурцумия: ортопедические корсеты для спины способствуют атрофии мышц и болям
Ортопедические корсеты при неправильном и частом ношении могут привести к атрофии мышц спины и болям. Кроме того, они ограничивают подвижность поясницы, что также вызывает боли, рассказал «Газете.Ru» главный специалист по направлению «спортивная медицина» сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия.

Многие офисные сотрудники, страдающие от болей в спине, видят в корсете простое решение, которое убирает боли в спине, но регулярное и бесконтрольное ношение ортопедических корсетов — медвежья услуга для позвоночника.

«Главная опасность заключается в том, что мышцы перестают работать. Наш естественный мышечный корсет функционирует по принципу «используй или потеряешь». Когда внешнее устройство берет на себя поддержку позвоночника, глубокие мышцы спины и пресса просто расслабляются и атрофируются. Им не нужно напрягаться — корсет уже все сделал. В итоге человек попадает в ловушку: без корсета спина перестает функционировать самостоятельно, боли возвращаются, и ходить без поддержки становится невозможно», — заметил врач.

Кроме того, жесткая фиксация ограничивает естественную подвижность поясницы. Позвоночник создан для амортизации нагрузок при ходьбе и наклонах. Когда один отдел «выключается», нагрузка перераспределяется на грудной отдел и тазобедренные суставы, провоцируя боли уже в других зонах.

«Корсеты — это медицинское изделие, которое назначается строго по показаниям: в остром периоде после травм, при переломах или выраженном болевом синдроме на короткое время. Носить их «для профилактики» или во время офисной работы вредно. Лучшая поддержка спины — собственные тренированные мышцы. Вместо корсета лучше укреплять ягодицы, пресс и разгибатели спины: это естественный, «умный» корсет, который подстраивается под каждое движение», — заключил доктор.

Ранее россиян предупредили: если моча пенится как пиво, это говорит о проблемах с почками.

 
