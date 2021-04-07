Госсовет Адыгеи внес в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Государственный совет Республики Адыгея внес в Государственную думу законопроект о возврате к индексации для работающих пенсионеров в 2022 году. Об этом сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно данным из пояснительной записки, очень часто происходит такая ситуация, когда пенсионеры работают «нелегально», например, по чужим документам или без оформления документов вовсе. Это все делается работодателями в отношении пожилых людей, чтобы не уплачивать страховые взносы и не подавать данные персонифицированного учета.

«Происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов»,— подчеркивается в сообщении.

По словам авторов законопроекта, отмена индексации отрицательно сказалась на финансовом положении данной категории граждан и привела к уменьшению покупательной способности. Также резко сократилось число работающих пенсионеров.

Кроме того, по мнению Госсовета Адыгеи, на сегодняшний день растет социальная напряженность, а также происходит подрыв доверия к пенсионной системе.

Ранее законодательное собрание Севастополя также внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.