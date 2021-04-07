Цена евро и доллара снижается на открытии торгов

Курс рубля немного растет к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже после падения накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 7.10 мск расчетами на «завтра», стоимость доллара опускалась на 7 коп., до 77,2 руб.

При этом цена евро достигла 91,66 руб., отметив снижение на 8 коп.

Кроме того, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent выросла на 0,45%, до $63,02 за баррель.

Днем ранее курс евро поднялся до 91 руб., доллар превысил 77 руб.