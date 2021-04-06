«Роснефть» оценивает возможности производства углеродно нейтрального водорода

По итогам 2020 года объем производства водорода на предприятиях ПАО «НК «Роснефть» составил около 400 тыс. тонн с учетом зарубежных активов.

Водород производится для собственных целей НПЗ Компании, что исключает коммерческие риски.

«Роснефть» стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года.

В рамках этого плана Компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.

«Роснефть» также прорабатывает возможности минимизации углеродного следа при производстве водорода. Сейчас установки по производству водорода есть практически на всех перерабатывающих заводах Компании.

В рамках выполнения плана по углеродному менеджменту до 2035 года, «Роснефть» рассмотрит возможность использования на существующих водородных установках технологий по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCS/ CCUS).

Эти технологии позволят существенно снизить выбросы и перейти к производству «голубого» водорода.