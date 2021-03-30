В Правительстве отвергли возможность подорожания молока из-за экосбора

Пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко опровергла сообщения о возможном росте цен на молоко на 10-15% из-за экосбора.

Там отметили ,что экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей «не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки».

Ранее «Известия» сообщили, что эксперты ожидают значительный рост цен на молоко введения экологического сбора.

Правительство будет требовать с 1 января 2022 года от производителей утилизировать упаковку. Подорожание молока может произойти, если сроки по введению дополнительного сбора не будут перенесены, считают эксперты. В материале отмечается, что в сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10–15%.

Так, на имя премьер-министра России Михаила Мишустина от Российского союза промышленников и предпринимателей было направлено соответствующее письмо о пересмотре.