Рубль символически растет к доллару и евро

Курсы доллара и евро снижаются на фоне медленного роста стоимости нефтяных котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, на 07.04 мск курс доллара расчетами на «завтра» опускался на семь копеек, до 75,61 рубля.

При этом курс евро составил 88,94 рубля, отметив снижение на восемь копеек.

Кроме того, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent поднималась на 0,28%, до $65,1 за баррель.

Ранее в Минэнерго объяснили подорожание бензина на фоне дешевеющей нефти.