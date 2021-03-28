Европе предрекли дефицит товаров из-за блокировки Суэцкого канала

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Дополнительная неделя простоя в Суэцком канале приведет к серьезным перебоям с поставками в Европе, заявил руководитель морских исследований школы Флетчера при американском университете Тафтса, профессор Рокфорд Вайтц в беседе с ТАСС.

«Если контейнеровоз будет освобожден в течение двух-трех дней, тогда экономические убытки будут относительно небольшими <...> Однако если вызволение судна займет еще неделю или больше, тогда в цепи поставок могут начаться финансово затратные перебои», – предупредил эксперт.

По его словам, из-за блокировки Суэцкого канала могут пострадать европейские нефтеперерабатывающие заводы, зависящие от стабильных и предсказуемых поставок ближневосточной нефти по данному маршруту. Кроме того, простой может вызвать в Европе дефицит электроники и иных товаров, которые импортируются из Азиатско-Тихоокеанского региона.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа. Президент Египта поручил разгрузить севшее на мель судно.

Российский посол в Каире сообщил о готовности Москвы оказать египетским властям всю необходимую помощь для разблокировки Суэцкого канала.