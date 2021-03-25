Самая дорогая пробка в истории: контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал
400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны заблокировано уже второй день. Cудно Ever Given приспособлено к перевозке до 20 тысяч морских контейнеров. Оно вышло под флагом Панамы из Китая и направлялось в порт Нидерландов.
Снимать с мели контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, могут в течение нескольких недель. Об этом заявил руководитель голландской компании Boskalis, специалистов которой вызвали для помощи в проведении спасательных работ.
На Суэцкий канал приходится около 12% мировых морских грузоперевозок. Это 19 тысяч кораблей ежегодно или около 50 ежедневно. Пробка, которую устроил Ever Given, может стать самой дорогой в истории человечества, из-за нее уже начали расти цены на нефть.
Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около $9,6 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Данная цифра исходит из средней стоимости грузов, проходящих через канал.
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