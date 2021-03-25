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Самая дорогая пробка в истории: контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны заблокировано уже второй день. Cудно Ever Given приспособлено к перевозке до 20 тысяч морских контейнеров. Оно вышло под флагом Панамы из Китая и направлялось в порт Нидерландов.

Снимать с мели контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, могут в течение нескольких недель. Об этом заявил руководитель голландской компании Boskalis, специалистов которой вызвали для помощи в проведении спасательных работ.

На Суэцкий канал приходится около 12% мировых морских грузоперевозок. Это 19 тысяч кораблей ежегодно или около 50 ежедневно. Пробка, которую устроил Ever Given, может стать самой дорогой в истории человечества, из-за нее уже начали расти цены на нефть.

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около $9,6 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Данная цифра исходит из средней стоимости грузов, проходящих через канал.

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Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
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Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
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