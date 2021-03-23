Евро превысил 90 рублей впервые с 1 марта

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Евро поднялся выше 90 руб. на торгах Московской биржи.

Курс евро с расчетами на «завтра» к 12.09 мск рос до 90,03 руб. впервые с 1 марта.

Доллар поднимался до 75,7 руб.

Днем ранее сообщалось, что доллар превысил 75 руб.