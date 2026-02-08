Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Дмитриев намекнул на скорую отставку премьер-министра Великобритании

Спецпредставитель президента Дмитриев намекнул на скорую отставку Кира Стармера
Alastair Grant/Reuters

Специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул на скорую отставку британского премьер-министра Кира Стармера. Об этом он написал в своем X.

По мнению Дмитриева, «корабль Стармера быстро покидают». Вскоре за ним последует и «самый непопулярный премьер-министр Великобритании и поджигатель войны».

Таким образом Дмитриев прокомментировал новость об отставке Моргана Максуини с поста главы аппарата Стармера. Утверждается, что именно Максуини настоял на том, чтобы Питер Мандельсон, подозреваемый в связях с финансистом Джеффри Эпштейном возглавил дипмиссию Великобритании в США.

До этого сообщалось, что скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьер-министра. Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, а в сентябре дипломат был уволен из-за связей с Эпштейном.

Ранее Стармер извинился перед жертвами Эпштейна.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!