Специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул на скорую отставку британского премьер-министра Кира Стармера. Об этом он написал в своем X.

По мнению Дмитриева, «корабль Стармера быстро покидают». Вскоре за ним последует и «самый непопулярный премьер-министр Великобритании и поджигатель войны».

Таким образом Дмитриев прокомментировал новость об отставке Моргана Максуини с поста главы аппарата Стармера. Утверждается, что именно Максуини настоял на том, чтобы Питер Мандельсон, подозреваемый в связях с финансистом Джеффри Эпштейном возглавил дипмиссию Великобритании в США.

До этого сообщалось, что скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьер-министра. Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, а в сентябре дипломат был уволен из-за связей с Эпштейном.

Ранее Стармер извинился перед жертвами Эпштейна.