Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Эксперты определили регионы России с самыми высокими заработными платами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, выяснилось, что работники нефтяной сферы на Сахалины получают около 380 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, лидирующие позиции в топе занимают финансисты из Москвы, а также ямальские сотрудники добывающей отрасли.

При этом специалисты отмечают, что наиболее высокие зарплаты зафиксированы у представителей добывающей промышленности, а также в отрасли финансовых услуг и в сфере интеллектуального труда.

Исследование показало, что экономическая ситуация после пандемии коронавируса в 2020 году оказала влияние на рынок труда.

Ранее исследование также показало, что зарплатные ожидания россиян после снятия ограничений выросли почти вдвое. Кроме того, эксперты назвали вакансии на удаленке с самой высокой зарплатой.