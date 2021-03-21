Коллекторы перечислили самых недисциплинированных заемщиков

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) назвали самых недисциплинированных заемщиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Структура должников банков и микрофинансовых организаций с просроченной задолженностью по сфере занятости показывает преобладание занятых в сфере услуг (25%)», — рассказали в НАПКА.

Так к ним относятся менеджеры, официанты, повара, горничные, риелторы, ведущие праздников, экскурсоводы, турагенты.

За ними идут офисные специалисты (20%) и работники сферы торговли (18%) и трудящиеся в сфере строительства (10%).

При этом реже всего допускают просрочки пенсионеры (3%), сотрудники финансовых организаций (3%), офицеры (1,5%), врачи (2%) и учителя (1%).

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