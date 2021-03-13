В Москве коронавирус выявили еще у 1 600 человек

В Москве коронавирус подтвердился еще у 1 600 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 1 469 пациентов, скончались 52. Госпитализированы были 699 человек.

За весь период пандемии коронавирус выявили у 998 489 жителей Москвы, вылечились 919 278 пациентов, умерли 15 709.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 9 908 новых случаев коронавируса.