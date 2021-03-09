В России вводится постоянный мониторинг цен на товары и услуги

Российское правительство вводит постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение утверждено правительством», — говорится в публикации.

Отмечается, что нововведение позволит системно анализировать ситуацию на рынке, прогнозировать риски подорожания важной продукции и своевременно принимать меры для сдерживания цен.

Мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральном антимонопольной службой.

Ранее в России была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин заявил о невозможности ситуации, при которой гражданам страны не хватает средств на базовые продукты.