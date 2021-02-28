Организаторов побега Карлоса Гона экстрадируют из США

Двух американцев, подозреваемых в помощи экс-главе Nissan Motor Co. Карлосу Гону в его побеге из Японии, экстрадируют из США. Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, японская сторона уже направила в Соединенные Штаты прокуроров для ареста ветерана сил специального назначения армии США Майкла Тейлора и его сына Питера. После ареста сотрудники правоохранительных органов вернутся в Японию вместе с подозреваемыми.

Япония запросила экстрадицию Майкла Тейлора и его сына в июле прошлого года. В октябре 2020 года решение об экстрадиции поддержал американский Госдепартамент, оно было одобрено судом.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.