В России появился реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в соцсфере

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о реестре недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере, сообщается на сайте кабмина.

«Это поможет защитить права граждан, получающих социальную поддержку», — сообщил Мишустин.

Предприниматели и организации, недобросовестно оказывающие гражданам социальные услуги за счет бюджетных средств, будут включены в особый реестр.

В кабмине напомнили, что с сентября 2020 года некоммерческие организации и ИП могут получать субсидии на оказание соцуслуг населению. Благодаря этому создаются равные условия как для частного, так и для государственного сектора, что помогает повысить качество и доступность услуг. Притом порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности прописаны в законе «О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». Например, если организация не выполнит или нарушит условия соглашения, ее данные занесут в специальный реестр.

Информация об организации сохраняется два года, в течение этого времени компания не сможет получить господдержку.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству перевести в электронный формат социально значимые госуслуги.