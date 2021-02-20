Госдеп США не предложил новых санкций по «Северному потоку — 2»

Госдепартамент США не предложил новых санкций по трубопроводу «Северный поток — 2» в докладе Конгрессу страны. Об этом пишет Bloomberg.

В докладе Госдеп упомянул о нарушении американских санкций трубоукладчиком «Фортуна» и его владельцем «КВТ-РУС». Отмечается, что эти суда уже находятся под санкциями.

Ведомство не предложило ввести санкции против ккаких либо европейских судов, занятых строительством «Северного потока — 2»

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.