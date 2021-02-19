В США из-за морозов резко сократилась добыча газа
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Большая часть газовых скважин в США приостановили добычу из-за сильных морозов. Об этом пишет Bloomberg.
На некоторых месторождениях поставки упали до четырехмесячного минимума, что в два-четыре раза меньше обычного уровня.
Кроме того, как пишет издание, страна почти перестала экспортировать газ. Также из-за холодов вырос спрос на топливо внутри страны.
Ранее сообщалось, что арктические морозы обрушили экспорт сжиженного газа из США.
close