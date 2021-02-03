Bloomberg: российская экономика меньше других пострадала от пандемии

Российская экономика меньше других пострадала от пандемии коронавируса в 2020 году, пишет Bloomberg.

По данным агентства, спад ВВП России в прошлом году составит 3,1%, что более чем вдвое меньше показателя еврозоны, где сокращение экономики может составить 7,3 %.

При этом аналитики прогнозировали падение российского ВВП на 3,7%.

Как пишет агентство, причиной хороших показателей может быть решение правительства не вводить локдаун во второй половине 2020 года.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году.