Путин назвал выход из бедности основной задачей

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на «давосской неделе» заявил, что борьба с бедностью является основной задачей. Его цитирует пресс-служба Кремля.

По его словам, глобализация и внутренний рост привели к мощному подъему в развивающихся странах, позволили более чем 1 млрд человек выйти из бедности.

Он привел данные Всемирного Банка, согласно которым в Китае число людей с доходами ниже $5,5 на человека в сутки уменьшилось с 1,1 млрд в 1990 году до менее 300 млн в последние годы.

В России, как отметил президент, этот показатель в 1999 году был равен 300 млн, а в настоящее время — 5 млн.

«И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране, по самому главному, кстати говоря, направлению», — сказал Путин.

В ходе выступления он также коснулся вопросов глобального экономического развития, мировых противоречий и пандемии коронавируса.

Давосский форум проходит в онлайн-формате под эгидой Всемирного экономического форума, он продлится до 29 января.