Путин раскритиковал экономику «золотого миллиарда»
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин назвал деструктивной экономику, ориентированной на «золотой миллиард». Об этом пишет ТАСС.
«Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек и даже на «золотой миллиард». Это просто деструктивная позиция», — сказал Путин.
По его словам, такая модель неустойчива. Путин подчеркнул, что это доказали недавние миграционные кризисы.
Ранее российский лидер предупредил о риске конца цивилизации.
close