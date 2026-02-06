В России разработали первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Россия представит первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Российские ученые готовы представить первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева «Сенипрутуг», презентация лекарства пройдет в пятницу в Научно-исследовательском институте ревматологии имени Насоновой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ректор Пироговского университета и один из создателей препарата Сергей Лукьянов отметил, что лекарство основано на принципиально новом механизме действия.

Препарат прицельно уничтожает те клетки, которые вызывает болезнь — аутоиммунные лимфоциты. Лукьнов отметил, что другие средства обычно подавляют иммунную систему в целом.

Он добавил, что новый препарат нужно вводить очень редко — раз в полгода - в год, поэтому не наступает привыкание и не теряется его эффективность.

В публикации отмечается, что российское средство разрабатывалось около 19 лет.

До этого лава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России создали вакцину от ротавируса. По ее информации, в настоящее время все препараты в нацкалендаре прививок — отечественного производства. А это означает, что Россия обеспечила себе суверенитет в сфере вакцинной и диагностической безопасности, утверждает Попова.

Ранее в России заявили об отказе от зарубежных тест-систем для диагностики инфекций.