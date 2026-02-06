Размер шрифта
Домашняя собака изуродовала лицо маленького ребенка в российском регионе

В Приморье домашняя собака изуродовала лицо полуторагодовалого ребенка
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В селе Воскресенка Приморского края домашняя собака напала на полуторагодовалого ребенка и изуродовала ему лицо. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, в момент трагедии родителей рядом не оказалось. Малыш подполз к миске, из которой ел американский стаффордширский терьер. После этого пес набросился на ребенка. В результате его экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у малыша перелом челюсти, разрывы слезных каналов и повреждение век. Специалисты ушили его раны на месте. В дальнейшем было решено отправить пострадавшего в больницу во Владивостоке.

«У приморских медиков ушла неделя, чтобы стабилизировать состояние ребенка. Слезные каналы восстановлены», — сказано в публикации канала.

Также сообщается, что за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено уголовное дело.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области соседский пес набросился на семилетнего мальчика. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее женщина натравила ротвейлера на девятилетнюю девочку.
 
