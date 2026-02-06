Россиян предупредили о главных опасностях бесплатных VPN

Бесплатные VPN-сервисы — это хорошо замаскированная ловушка. Цена этого кажущегося удобства оказывается чрезвычайно высокой, поскольку расчет ведется не деньгами, а персональными данными, цифровой безопасностью и юридической чистотой самого пользователя.

Об этом «Газете.Ru» рассказала д. т. н., заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Ключевой принцип, который необходимо понимать, заключается в следующем: если продукт для вас бесплатный, значит, вы и есть продукт. Поддержание работы VPN-сервиса требует серьезных ресурсов на серверы, техническую поддержку и разработку. Поскольку прямых платежей от пользователей нет, компании находят иные способы монетизации. Чаще всего это скрытый сбор и продажа цифрового следа. Подключаясь к такому сервису, вы передаете ему весь свой интернет-трафик — историю браузера, логины, пароли, детали финансовых операций. Эти конфиденциальные сведения становятся товаром, который может быть продан рекламным сетям, агрегаторам данных или другим третьим лицам с неясными целями», — объяснила эксперт.

Техническая составляющая бесплатных решений также вызывает серьезные опасения. Для сокращения издержек многие подобные сервисы используют устаревшие протоколы шифрования, которые не соответствуют современным стандартам защиты. Данные, передаваемые через такие каналы, могут быть перехвачены и расшифрованы злоумышленниками. Более того, сами приложения часто запрашивают чрезмерные разрешения на доступ к информации на устройстве, что создает дополнительные риски утечки.

«VPN-приложения, скачанные из неофициальных источников, нередко содержат скрытый вредоносный код. В результате устройство пользователя может быть тайно вовлечено в бот-сеть — сеть зараженных компьютеров, которые используются для организации кибератак, рассылки спама или иной противоправной деятельности. Желая просто обойти географическую блокировку, человек может неосознанно стать соучастником преступления, что повлечет за собой серьезные последствия», — предупредила Максимова.

Использование ненадежных VPN также приводит к практическим проблемам. Крупные банки и официальные порталы государственных услуг, такие как портал «Госуслуги», активно отслеживают подозрительную активность. IP-адреса, известные как принадлежащие публичным или скомпрометированным VPN-сервисам, часто попадают в черные списки. Это может привести к внезапной блокировке доступа к вашему онлайн-банку или личному кабинету, а процесс восстановления доступа окажется долгим и сложным.

«Единого простого решения для обеспечения цифровой безопасности не существует — надежная защита строится на комплексном подходе. Это включает в себя использование только лицензионного и своевременно обновляемого программного обеспечения, создание устойчивых паролей, критическую оценку устанавливаемых приложений и осознанный выбор инструментов. Если использование VPN-сервиса действительно необходимо, стоит отдавать предпочтение проверенным платным решениям с четкой репутацией, прозрачной политикой конфиденциальности и применением современных протоколов», — резюмировала эксперт.

