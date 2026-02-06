Россияне все чаще стали работать по выходным

Рабочая активность сотрудников распределяется по неделе неравномерно, и это заметно за пределами стандартного пятидневного графика. По данным таск-трекера WEEEK, за 2025 год пик выполнения задач выпадает на понедельник — в среднем активность работников больше на 20% по сравнению со средней будничной загруженностью. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

При этом аналитики зафиксировали, что в воскресенье фиксируется всплеск активности: на этот день приходится до 15% от всех действий в сервисе. Перенос части работы на выходные – сигнал для руководителей дополнительно проанализировать рабочие процессы, отмечает CEO WEEEK Инга Скерсь.

«Понедельник остается самым загруженным днем, именно на него приходится максимальное количество действий с задачами. Команды возвращаются к рабочему ритму, актуализируют планы и распределяют приоритеты на неделю», — объясняет Скерсь. По ее словам, в начале недели сотрудники чаще работают с крупными и времязатратными задачами, которые требуют синхронизации с коллегами. Далее в течение всей недели активность падает в среднем на 5%.

В то же время воскресенье по уровню активности значительно опережает субботу. Это связано не столько с ростом формальной нагрузки, сколько с особенностями поведения самих сотрудников.

«В выходные люди иначе относятся к работе. Суббота чаще воспринимается как день полноценного отдыха, а воскресенье – как время подготовки к неделе. В этот день часть сотрудников возвращаются к рабочим задачам в спокойном режиме: планируют, разбирают накопившиеся дела, фиксируют идеи», — отмечает Скерсь.

«Еще один фактор – отсутствие жестких дедлайнов и внешнего давления. В неформальной обстановке сотрудники чаще занимаются задачами, которые требуют концентрации, но не срочности. Это может быть структурирование информации, обновление базы знаний или подготовка к будущим проектам, поэтому сотрудники чаще пользуются планировщиками задач. Сами сотрудники отмечают, что такой подход позволяет вынести планирование отдельно и снизить нагрузку в будние дни», — считает глава WEEEK.

«Руководителям и менеджерам важно видеть реальную занятость сотрудников, а не ориентироваться только на формальные рабочие часы. Благодаря этому становится понятно, с чем на самом деле связана активность в выходные дни – просто так человеку удобно или есть системная проблема с распределением занятости, которую нужно решать. Поэтому важно учитывать не только текущие задачи, но и долгосрочные проекты, равномерно распределяя их по неделе. На рынке CRM-систем и таск-трекеров уже существуют решения, которые позволяют визуализировать загрузку каждого сотрудника», — подчеркивает бизнес-эксперт Скерсь.

Для самих сотрудников ключевым инструментом остается прозрачность собственной загрузки.

«Фиксация рабочего времени, приоритизация задач и своевременное делегирование помогают избежать ситуации, когда работа незаметно уходит в личное время. И поэтому особенно важно своевременно сообщать об этом своему руководителю и искать решение», — считает Скерсь.

«В результате данные показывают не рост переработок как таковых, а изменение модели работы. Границы между рабочими и выходными днями становятся более гибкими, и в этих условиях особенно важно выстраивать процессы так, чтобы нагрузка оставалась управляемой, а продуктивность не зависела от необходимости работать вне основного графика. При этом часть пользователей изначально работает в свободном режиме – это индивидуальные предприниматели, владельцы бизнесов, самозанятые и другие специалисты, для которых выходные не всегда означают паузу в рабочих процессах», — заключает глава WEEEK.

