Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван, который живет в Австралии, заявил в беседе с РИА Новости, что родители отчима прокляли его.

«Они меня «прокляли» за то, что посмел гнать на их сыночка», — сказал он.

До этого пасынок Сырского заявил, что главком ВСУ никогда не считал себя украинцем. По словам Ивана, его отчим часто критиковал украинские власти за политические решения и коррупцию. В младшем возрасте самого Ивана возили в гости к родителям Сырского в Подмосковье и во Владимир. Пасынок главкома украинской армии подчеркнул, что тогда вся его семья считала себе русскими, и он никогда не слышал ни от кого плохого слова о России или Донбассе.

В марте 2024 года Иван Сырский попросил президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство РФ, поскольку он считает себя русским.

Ранее приемный сын главкома ВСУ рассказал об угрозах за поддержку России.