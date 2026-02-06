Размер шрифта
Маск рассказал, как связаны «мошенники» в правительстве США и детеныши панд

Маск: мошенники в правительстве США прикрывались заботой о пандах
Bossa Art/Shutterstock/FOTODOM

Предприниматель Илон Маск пожаловался, что мошенники готовы были прикрываться заботами о детенышах панд, чтобы сохранить госвыплаты. Об этом он рассказал в подкасте Dwarkesh Podcast.

По словам Маска, если отказать мошенникам в финансировании, то они начинают выдумать самые трогательные причины, чтобы получить выплаты.

Например, придумывают детенышей панд, которых не существует, отметил предприниматель.

Ведущие подкаста поинтересовались у него, почему подобное нельзя запретить прямо и без разбирательств.

«Я не президент», — отметил предприниматель.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Илон Маск вновь проявляет интерес к политической жизни США, стремясь оказать поддержку Республиканской партии в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс.

Миллиардер, по мнению авторов статьи, разрешил разногласия с Дональдом Трампом и в январе уже выделил $10 млн на поддержку республиканского кандидата Нейта Морриса в предвыборной гонке в Сенат.

Ранее Маск поужинал с Трампом.
 
