Маск объяснил, почему правительства представляют наибольшую угрозу для развития ИИ

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону заявил, что правительства представляют наибольшую угрозу для безопасного развития искусственного интеллекта (ИИ) и роботов, так как могут применять эти передовые технологии для подавления народных масс.

«Вероятно, самая большая опасность искусственного интеллекта или самая большая опасность для того, чтобы ИИ и робототехника пошли не по тому пути — это государство. Власти могут использовать ИИ и роботов для подавления населения, что вызывает серьезную обеспокоенность», — сказал он.

Кроме того, предприниматель фактически приравнял корпорации к правительствам, подчеркнув, что бизнес зачастую демонстрирует более высокий уровень моральности, чем государственные структуры.

До этого Маск заявил, что искусственный интеллект уже к 2030–2031 годам станет умнее всего человечества.

Маск рассказал, как связаны «мошенники» в правительстве США и детеныши панд.