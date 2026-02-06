Арендодателей обязали сообщать о квартирантах в полицию

Жители Свердловской области, сдающие свои квартиры или дома в аренду, будут обязаны сообщать полиции о своих квартирантах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Новые правила были введены из-за дополнительных мер антитеррористической безопасности в соответствии с федеральными рекомендациями.

В департаменте информационной политики региона уточнили, что собственникам жилья нужно будет в течение суток передавать информацию о гражданах — ФИО, дату и место рождения, даты заезда и выезда, а также соответствующие фотографии — в территориальные органы МВД РФ по Свердловской области. Отправить данные в полицию можно по электронной почте. В правительстве указали, что ранее сведения об арендаторах передавались управляющими компаниями.

До этого юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что арендодатель не имеет права самостоятельно проникать в жилое помещение без согласия квартиранта — за это предусмотрена ответственность (вплоть до уголовной).

Ранее православный активист обвинил арендодателей в пропаганде чайлдфри из-за «квартир без детей».