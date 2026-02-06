Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Арендодателей обязали сообщать о квартирантах в полицию

В РФ начали обязывать арендодателей передавать в полицию данные о квартирантах
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Жители Свердловской области, сдающие свои квартиры или дома в аренду, будут обязаны сообщать полиции о своих квартирантах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Новые правила были введены из-за дополнительных мер антитеррористической безопасности в соответствии с федеральными рекомендациями.

В департаменте информационной политики региона уточнили, что собственникам жилья нужно будет в течение суток передавать информацию о гражданах — ФИО, дату и место рождения, даты заезда и выезда, а также соответствующие фотографии — в территориальные органы МВД РФ по Свердловской области. Отправить данные в полицию можно по электронной почте. В правительстве указали, что ранее сведения об арендаторах передавались управляющими компаниями.

До этого юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что арендодатель не имеет права самостоятельно проникать в жилое помещение без согласия квартиранта — за это предусмотрена ответственность (вплоть до уголовной).

Ранее православный активист обвинил арендодателей в пропаганде чайлдфри из-за «квартир без детей».
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!