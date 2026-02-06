Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Армия

В Белгороде после удара ВСУ зафиксированы серьезные повреждения

Гладков: ВСУ нанесли удар по Белгороду, в городе есть серьезные повреждения
Антон Вергун/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду, в городе есть серьезные повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который подтвердил информацию об обстреле населенного пункта.

«Есть серьезные повреждения. Выехал на место. Через 35 минут собираем совещание», — написал глава региона.

Чиновник добавил, что его участники оценят объем разрушений и будут принимать решения по дальнейшей последовательности действий.

6 февраля Life со ссылкой на Shot сообщил, что ВСУ нанесли удар по Белгороду, в результате чего в некоторых районах города пропало электричество. Для атаки, предположительно, были использованы ракеты американской установки РСЗО HIMARS.

Как рассказали журналистам местные жители, не менее пяти-шести взрывов были слышны незадолго до полуночи. В небе появилось несколько ярких вспышек, очевидцы заявили о столбе белого дыма в одном из районов. Жители некоторых улиц города сообщили о перебоях с электроснабжением.

Ранее Белгород подвергся «самому массированному» ракетному обстрелу.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!