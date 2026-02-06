Размер шрифта
Российский флаг вывесили на матче сборных США и Чехии на Олимпиаде

Флаг России вывесили в ходе матча женских сборных США и Чехии на Олимпиаде
Флаг России был вывешен на трибунах в ходе матча женских сборных США и Чехии по хоккею на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает портал Sport.cz.

5 февраля американские хоккеистки обыграли чешских спортсменок со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в первом матче группы A на Олимпиаде. Российский флаг появился на трибунах в третьем периоде. Полотнище провисело всего несколько минут, после чего его убрали.

«Наш третий вратарь (Юли Пейшова) заметила российский флаг, она сразу же написала мне. Мы позвонили в Международную федерацию хоккея (IIHF) и добились его снятия. Они отреагировали быстро. Да, нам было неприятно», — заявила генеральный менеджер сборной Чехии Тереза ​​Садилова, которую цитирует Sport.cz.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия Игр состоится 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее знаменосец Украины на Олимпиаде обвинил российских спортсменов в несоблюдении нейтральности.
 
