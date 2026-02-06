Размер шрифта
Россиян предупредили об омоложении болезни, приводящей к бесплодию у женщин

Врач Зеберг: эндометриоз становится главной причиной женского бесплодия в России
Chay_Tee/Shutterstock/FOTODOM

Заболеваемость эндометриозом (заболевание, при котором слизистая оболочка, выстилающая полость матки, распространяется за ее пределы) растет среди молодых женщин и подростков. Как рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог, завотделением репродукции и лечения эндометриоза Центра репродукции «Линия жизни» Татьяна Зеберг, эндометриоз становится главной причиной женского бесплодия в России и мире.

«Эндометриоз все чаще диагностируют у подростков и молодых женщин. Это говорит об «омоложении» заболевания. Рост может быть связан с гормональными нарушениями, ранним началом менструаций, наследственностью и влиянием окружающей среды. Заболевание часто начинается с сильной менструальной боли, которая не снимается обезболивающими. У многих пациенток появляются обильные и длительные менструации, кровянистые выделения до или после цикла. Со временем боль может возникать не только во время менструации, но и в середине цикла, при физической нагрузке или половом контакте», — объяснила врач.

По словам Зеберг, в России заболевание занимает одно из ведущих мест среди гинекологических патологий: его выявляют у 55% пациенток. Причем в половине случаев эндометриоз приводит к бесплодию — эндометриоз есть у каждой второй пациентки клиник ЭКО.

«Большой проблемой остается поздняя и некачественная диагностика заболевания. В среднем от первых симптомов до постановки диагноза проходит 7–10 лет, у подростков — еще больше. Основная проблема заключается в том, что многие до сих пор считают, что боль при менструации — это норма, особенно у подростков. В результате эндометриоз выявляют уже в запущенной форме спустя десяток лет», — заметила доктор.

Эндометриоз влияет не только на самочувствие, но и на репродуктивную функцию. Заболевание ухудшает качество яйцеклеток, нарушает овуляцию и вызывает воспаление, которое мешает наступлению беременности. В итоге эндометриоз становится одной из основных причин женского бесплодия в России и мире.

«Задержка лечения усиливает симптомы, снижает качество жизни и увеличивает затраты на терапию. Раннее выявление и своевременное начало лечения остаются ключевыми условиями для контроля заболевания. Об эндометриозе стали говорить открыто — это новый тренд. Рост внимания к эндометриозу уже влияет на клиническую практику и прогноз заболевания у молодых пациенток и девочек-подростков», — заключила доктор.

Ранее в России научились лечить самые сложные случаи тромбоэмболии легочной артерии.
 
