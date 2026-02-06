Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

Врач поставил точку в споре о самом здоровом виде зимнего спорта

Врач Антонов: катание на лыжах можно назвать самым полезным зимним видом спорта
Shutterstock/FOTODOM

Катание на лыжах и сноуборде можно назвать самыми полезными зимними видами спорта, рассказал «Газете.Ru» старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«С точки зрения «полезности» для здоровья классические горные лыжи и сноуборд занимают схожие позиции. Оба вида дают сердечно-сосудистую нагрузку средней интенсивности: данные показывают, что у сноубордистов средний пульс часто даже немного выше (около 76% от максимального) по сравнению с лыжниками (около 67%). Это сочетает элементы аэробной и анаэробной нагрузки: работа в спуске, усилия на поворотах, подрезание траектории. Дополнительным плюсом является пребывание на свежем холодном воздухе и воздействие дневного света, что улучшает регуляцию циркадных ритмов и уровень витамина D, при условии адекватной защиты кожи», — объяснил Антонов.

Однако врач подчеркивает, что катание на сноуборде гораздо более травматичное, чем на лыжах. Чаще всего страдают нижние конечности, а наиболее частый тип повреждений — ушибы и растяжения, более серьёзные травмы обычно связаны с высокими скоростями, прыжками, столкновениями и нарушением техники безопасности.

«С точки зрения здоровья условно «самыми рискованными» считаются экстремальные форматы: фристайл, бордеркросс, скоростной спуск. Именно они дают максимальные нагрузки на суставы, связки и позвоночник и сопряжены с повышенным риском серьезных травм головы и позвоночника при падении. Наименее травмоопасными зимой обычно являются умеренное катание на беговых лыжах по ровному рельефу, спокойное катание на коньках и прогулки с палками (зимний вариант скандинавской ходьбы), если соблюдать технику и использовать подходящую обувь. Эти виды дают хорошую аэробную нагрузку с минимальным уровнем экстремального риска и подходят широкому кругу людей, включая старшие возрастные группы и тех, кто только начинает повышать свою активность», — заключил врач.

Ранее россиянам объяснили, как подростковый возраст влияет на репродуктивное здоровье.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!