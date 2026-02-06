Врач поставил точку в споре о самом здоровом виде зимнего спорта

Катание на лыжах и сноуборде можно назвать самыми полезными зимними видами спорта, рассказал «Газете.Ru» старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«С точки зрения «полезности» для здоровья классические горные лыжи и сноуборд занимают схожие позиции. Оба вида дают сердечно-сосудистую нагрузку средней интенсивности: данные показывают, что у сноубордистов средний пульс часто даже немного выше (около 76% от максимального) по сравнению с лыжниками (около 67%). Это сочетает элементы аэробной и анаэробной нагрузки: работа в спуске, усилия на поворотах, подрезание траектории. Дополнительным плюсом является пребывание на свежем холодном воздухе и воздействие дневного света, что улучшает регуляцию циркадных ритмов и уровень витамина D, при условии адекватной защиты кожи», — объяснил Антонов.

Однако врач подчеркивает, что катание на сноуборде гораздо более травматичное, чем на лыжах. Чаще всего страдают нижние конечности, а наиболее частый тип повреждений — ушибы и растяжения, более серьёзные травмы обычно связаны с высокими скоростями, прыжками, столкновениями и нарушением техники безопасности.

«С точки зрения здоровья условно «самыми рискованными» считаются экстремальные форматы: фристайл, бордеркросс, скоростной спуск. Именно они дают максимальные нагрузки на суставы, связки и позвоночник и сопряжены с повышенным риском серьезных травм головы и позвоночника при падении. Наименее травмоопасными зимой обычно являются умеренное катание на беговых лыжах по ровному рельефу, спокойное катание на коньках и прогулки с палками (зимний вариант скандинавской ходьбы), если соблюдать технику и использовать подходящую обувь. Эти виды дают хорошую аэробную нагрузку с минимальным уровнем экстремального риска и подходят широкому кругу людей, включая старшие возрастные группы и тех, кто только начинает повышать свою активность», — заключил врач.

