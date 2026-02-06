Размер шрифта
Стало известно, когда Валерий Леонтьев посещал свою московскую квартиру

РИА Новости: Валерий Леонтьев давно не посещал свою квартиру в Москве
Ariadna13/YouTube

Певец Валерий Леонтьев не появлялся в квартире в Москве в Колокольниковом переулке на протяжении долгого времени. Об этом РИА Новости рассказали его соседи.

«Когда 75 лет ему было, он приезжал, концерт давал, больше я его не видела», — сказала соседка артиста.

Еще один сосед заявил, что видел певца «некоторое время назад», но когда конкретно, не сказал.

Леонтьев родился 19 марта 1949 года.

14 января сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак станцевала на концерте Леонтьева в Таиланде. Как сообщил «СтарХит», 76-летний артист старался не реагировать на «дикие танцы» Собчак, пытаясь абстрагироваться от происходящего на танцполе.

11 января издание kp.ru. заявило, что Леонтьев восхитил поклонников выходом в откровенном наряде. 76-летний артист во время новогодних праздников выступил в Таиланде. Народный артист России вышел на сцену в черном жилете на голое тело, укороченном пиджаке с золотой вышивкой, широких брюках и ботинках.

Ранее Леонтьев удивил зрителей танцами.
 
