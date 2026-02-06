Размер шрифта
Стало известно о недвижимости Нагиева в ОАЭ и России на сотни миллионов рублей

«Звездач»: Нагиев владеет жильем в России и ОАЭ на сотни миллионов рублей
Кирилл Каллиников/РИА Новости

У актера Дмитрия Нагиева есть недвижимость в России и ОАЭ на сотни миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артист переехал в Москву в 2000-х годах из Санкт-Петербурга и поселился в двухкомнатной квартире, находящейся в сталинской высотке на Котельнической набережной. Ее площадь составляла 65,3 квадратных метра. При этом весной 2024 года на одном из сервисов объявлений в срочной продаже был объект той же площади и на том же этаже за 86 млн руб.

Нагиев владеет двухэтажным домом метражом 265 «квадратов» в коттеджном поселке Княжье Озеро в Истринском районе в Подмосковье. В особняке обустроены гостиная, две спальни, столовая с кухней, несколько санузлов, постирочная, застекленная терраса и еще две комнаты. Сегодня приобрести подобные объекты можно за 70-100 млн руб. в зависимости от размера участка.

Кроме того, актер приобрел трехкомнатные апартаменты в Дубае в пятизвездочном отеле на первой береговой линии, располагающемся на искусственном острове Пальма Джумейра. Из окон здания, утверждает «Звездач», открывается вид на Персидский залив. Еще одна особенность объекта — дизайнерский интерьер с обилием золота. По информации канала, ежегодный сервисный сбор за это жилье составляет примерно 5 млн руб. В СМИ предполагают, что приобрести апартаменты Нагиеву помогло агентство недвижимости, в рекламе которого он незадолго до этого снялся.

Ранее Нагиев заявил, что опасается того, что пенсии в 20 тыс. руб. и сбережений не хватит на безбедную старость.
 
