Россиянам рассказали о пользе пива

Пиво может быть полезным для здоровья, но с важными оговорками. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Галина Крелич.

«В составе пива есть хмель, который содержит ксантохумол — природный антиоксидант. По данным ряда исследований, это вещество может помогать организму нейтрализовывать канцерогены. Но не спешите делать пиво своим лекарством: эффект заметен лишь при строго контролируемом употреблении», — рассказала Карелич.

Иногда, по словам врача, упоминается и так называемый «детокс-эффект»: пиво действительно может способствовать выведению соединений алюминия из организма. Но использовать его как средство очищения категорически нельзя — вреда будет гораздо больше, чем пользы.

«В напитке также присутствуют витамины группы В — В1 и В2, а также витамин С. Они участвуют в обмене веществ и поддерживают нервную систему. Проблема в том, что для получения клинически значимого эффекта потребовались бы объемы пива, выходящие далеко за рамки безопасного потребления», — добавила терапевт.

Отдельно врач упомянула влияние на костную ткань. Исследования показывают, что 1–2 кружки пива в день могут способствовать повышению минеральной плотности костей у мужчин за счет содержания кремния. Однако важно подчеркнуть: «1–2 кружки» — это строго ограниченное количество, а не повод для регулярного или обильного употребления.

«Полифенолы, содержащиеся в хмеле, потенциально оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижая риск некоторых заболеваний. Кроме того, в пиве содержатся другие антиоксиданты, ими особенно богаты темные сорта пива, например стауты. Но стоит помнить, что те же антиоксиданты можно получить из ягод, овощей и зеленого чая — без алкогольной нагрузки», — продолжила специалист.

При этом, как подчеркнула врач, при злоупотреблении пивом риски для здоровья существенно перевешивают возможную пользу. Регулярное превышение умеренных доз приводит к увеличению массы тела, нарушению углеводного и жирового обмена, росту артериального давления. Пиво повышает нагрузку на печень, способствует развитию жировой дистрофии печени и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, алкоголь негативно влияет на гормональный баланс, особенно у мужчин, снижая уровень тестостерона.

