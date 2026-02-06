Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

Биолог назвал паразита, который может продлить жизнь человеку

Биолог Лидский: белки нематод Acanthocheilonema viteae могут продлить людям жизнь
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Различные патогены могут влиять на продолжительность жизни человека. Так, например, ученые исследуют круглого червя Acanthocheilonema viteae, белки которого потенциально могут быть использованы для увеличения продолжительности жизни, рассказал «Газете.Ru» эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

«Инфекционные болезни — одни из сильнейших факторов эволюции; гены, которые взаимодействуют с вирусными белками, эволюционируют в 3–6 раз быстрее, чем прочие гены в геноме. Вирусы меняются очень быстро, заставляя нашу иммунную систему, рецепторы, и другие факторы вовлеченные в репликацию эволюционировать с бешеной скоростью. Естественно, гены, которые эволюция отбирала для противодействия инфекциям, могут отвечать и за другие физиологические свойства, в том числе полезные, такие как устойчивость к нейродегенерации», — рассказал ученый.

При этом на вопрос о том, можно ли продлить жизнь человека при помощи патогенов, ученый отвечает утвердительно.

«Существуют паразиты, подавляющие воспалительные реакции вредные для пожилых людей (например круглый червь Acanthocheilonema viteae). Подавляя воспаление, паразит может снижать смертность и продлевать жизнь. Ученые исследуют белки этого червя, чтобы сделать потенциальное лекарство», — объяснил доктор.

Кроме того, ранее исследователи из Калифорнийского университета обнаружили у человека мутации, которые могли появиться из-за заражения гонореей и продлевают защиту пожилых людей от снижения когнитивных функций и деменции. Эти мутации могли увеличить продолжительность жизни людей. Однако Лидский подчеркивает, что люди эволюционировали к продолжительной жизни не только под влиянием гонореи.

«Мы живем примерно в два раза больше шимпанзе, и нет оснований думать, что это произошло случайно, или в результате действия одного или двух генов. Поэтому утверждать, что увеличение продолжительности жизни произошло в основном из за инфекционных болезней, всё-таки не следует. Это была направленная эволюция, увеличивающая продолжительность жизни по целому комплексу причин. При этом, разумеется, нельзя исключать, что взаимодействие с микробами помогло какому-то конкретному, в том числе полезному, гену закрепиться в человеческой популяции», — заключил ученый.

Ранее стоматологи назвали материалы, которые лучше всего сохраняют кость после удаления зуба.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!