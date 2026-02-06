Эскиз известного художника с изображением ступни продали за миллионы долларов

Эскиз Микеланджело был продан на аукционе Christie's за $27,2 млн.

Рисунок художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564) был продан на аукционе Christie's за $27,2 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Эксперты Christie's выяснили, что на наброске, который был сделан красным мелом, изображена ступня Ливийской сивиллы. Фигуру пророчицы можно увидеть на фресках Сикстинской капеллы в Ватикане.

Начальная цена эскиза составляла $1,5-2 млн. Торги продолжились более 45 минут.

В январе британский аукционный дом Hutchinson Scott продал две работы, созданные Адольфом Гитлером в начале XX века. В сумме за них отдали примерно €5,6 тысяч.

До этого сообщалось, что картина художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которая считалась утерянной более 400 лет, была продана в зале аукционного дома Osenat во Франции, в Версале. Начальная цена торгов составляла €500 тыс., а оценочная стоимость картины — от €1 до €2 млн. Продали ее за €2,3 млн.

Ранее житель Белоруссии купил на аукционе бывшую психбольницу за бесценок и превратил в музей.