Раскрыта роль британских офицеров на Украине

Келин: британские офицеры работают на Украине под прикрытием
Sharon Floyd/RAF/UK Ministry of Defence/Reuters

Офицеры из Великобритании работают на территории Украины под прикрытием дипмиссии. Об этом РИА Новости заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

Он отметил, что присутствие британских кадровых офицеров и военнослужащих на Украине является «фактом общеизвестным».

«Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства», — пояснил Келин.

Посол напомнил, что в 2025 году Британия признала гибель на Украине офицера британских вооруженных сил Джорджа Хули в результате несчастного случая во время обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению военной техники.

Келин считает, что «с учетом щекотливости вопроса с точки зрения международного права», британцы боятся выявления фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне ВСУ.

До этого министр обороны королевства Джон Хили в ходе выступления в комитете по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента заявил, что Великобритания с момента прихода к власти Лейбористской партии в июле 2024 года увеличила число своих военнослужащих на территории Украины.

Ранее Британия нашла способ ускорить поставки вооружений Украине.
 
