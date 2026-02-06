Размер шрифта
ФАБ-3000 поразила логистику ВСУ в районе Константиновки

На видео попал удар ФАБ-3000 по дамбе в районе Константиновки
Кадр видео: Telegram-канал «ИЗНАНКА»

Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 поразили один из логистических путей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Константиновка Донецкой народной республики (ДНР). Кадры оперативного контроля опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По его информации, авиаудар был нанесен по дамбе.

«ВКС РФ отрезают логистические пути ВСУ», — говорится в публикации канала.

2 февраля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что бои продолжаются в районе железнодорожного вокзала в Константиновке, преимущественно в районе железнодорожного вокзала. Там Вооруженные силы России улучшили свои позиции, отметил он.

Также Пушилин заявил, что освобождение населенного пункта Торецкое позволяет российским войскам двигаться в нескольких тактических направлениях — как в сторону Доброполья с последующим освобождением этого города. Данный населенный пункт находится между Добропольем и Дружковкой.

Ранее российские авиабомбы оснастили реактивными двигателями.
 
