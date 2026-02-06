Трамп предложил «закон о спасении США» против фальсификаций на выборах

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал республиканцев поддержать «закон о спасении Америки», который предусматривает меры против фальсификаций на выборах.

По его мнению, избирательный процесс в США сфальсифицирован, «украден» и является посмешищем во всем мире.

«Либо мы это исправим, либо у нас больше не будет страны», — отметил Трамп.

Президент считает, что новый законопроект должен предполагать введение обязательного предъявления удостоверения личности при голосовании, а также документ, подтверждающий гражданство США.

Предложение также запрещает голосование по почте кроме тех случаев, когда избиратель болен, имеет инвалидности, находится на военной службе или в поездке.

В августе 2025 года Трамп анонсировал подписание указа, направленный на предотвращение фальсификация на выборах.

До этого директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные копии писем, принадлежащих главам американских разведывательных ведомств, которые занимали данные должности во время президентства Барака Обамы. Содержание этих писем подтверждает заведомо ложный характер информации о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году.

Ранее Трамп объяснил, почему ему было важно «победить психов» и переизбраться на второй срок.