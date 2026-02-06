Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Москвичам пообещали жаркое лето

Синоптик Тишковец пообещал москвичам знойное и засушливое лето
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Температура в центральной части России в феврале может быть ниже климатической нормы. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что метеорологическая весна в Москве обычно начинается 21 марта, но в этом году аномалия тепла, возможно, значительно повлияет на погодные условия. По мнению синоптика, средняя температура марта на большей части Русской равнины превысит климатическую норму на 3-4 градуса. То есть, пояснил Тишковец, метеорологическая весна в центральной России должна начаться на неделю раньше.

Тишковец предупредил, что раннее потепление может спровоцировать экстремальное весеннее половодье и привести к подтоплению обширных территорий. Если бы не аномальные сугробы, действующие сейчас как природный «холодильник», потепление могло бы начаться гораздо раньше.

Эксперт предположил, что предстоящий весенний период будет теплым, с дождливым маем. Лето же, по его словам, станет более жарким и засушливым, чем в прошлом году, особенно в июле и августе.

Ранее в Гидрометцентре раскрыли, как долго Москва останется во власти аномального холода.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!