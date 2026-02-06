Москвичам пообещали жаркое лето

Температура в центральной части России в феврале может быть ниже климатической нормы. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что метеорологическая весна в Москве обычно начинается 21 марта, но в этом году аномалия тепла, возможно, значительно повлияет на погодные условия. По мнению синоптика, средняя температура марта на большей части Русской равнины превысит климатическую норму на 3-4 градуса. То есть, пояснил Тишковец, метеорологическая весна в центральной России должна начаться на неделю раньше.

Тишковец предупредил, что раннее потепление может спровоцировать экстремальное весеннее половодье и привести к подтоплению обширных территорий. Если бы не аномальные сугробы, действующие сейчас как природный «холодильник», потепление могло бы начаться гораздо раньше.

Эксперт предположил, что предстоящий весенний период будет теплым, с дождливым маем. Лето же, по его словам, станет более жарким и засушливым, чем в прошлом году, особенно в июле и августе.

Ранее в Гидрометцентре раскрыли, как долго Москва останется во власти аномального холода.