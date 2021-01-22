Россияне в конце 2020 года купили валюту почти на $5 млрд

В ноябре-декабре 2020 года россияне купили иностранную валюту на $4,7 млрд, сообщает Банк России.

Как отмечает регулятор, дефицита валютной ликвидности в конце года не наблюдалось из-за того, что купленная валюта размещалась на вкладах.

Коме того, банки впервые за долгое время воспользовались валютным свопом с ЦБ по привлечению рублей в обмен на доллары.

Ранее Банк России сообщил, что россияне в 2020 году инвестировали в продукты с «мутной» структурой порядка 600 млрд рублей.