Россияне в конце 2020 года купили валюту почти на $5 млрд
Валерия Исполатова
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В ноябре-декабре 2020 года россияне купили иностранную валюту на $4,7 млрд, сообщает Банк России.
Как отмечает регулятор, дефицита валютной ликвидности в конце года не наблюдалось из-за того, что купленная валюта размещалась на вкладах.
Коме того, банки впервые за долгое время воспользовались валютным свопом с ЦБ по привлечению рублей в обмен на доллары.
Ранее Банк России сообщил, что россияне в 2020 году инвестировали в продукты с «мутной» структурой порядка 600 млрд рублей.
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