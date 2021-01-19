МИД Украины отреагировал на новые санкции США против «Северного потока-2»

МИД Украины приветствует решение США ввести новые санкции, направленные против российского газопровода «Северный поток — 2», говорится в Twitter ведомства.

В министерстве отметили, что ограничения в отношении компании «КВТ-Рус» и судна «Фортуна» еще больше усложнят реализацию проекта.

«Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США для защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом», — говорится в сообщении украинского МИД.

Ранее стало известно, что Вашингтон ввел санкции против судна «Фортуна», укладывавшего газопровод «Северный поток — 2», и его владельца компании «КВТ-Рус».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.