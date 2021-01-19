Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни
Россияне назвали блага, которые хотели бы иметь на пенсии, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий опрос граждан РФ от 45 до 60 лет.
Его результаты показали, что 90% респондентам для достойной жизни после окончания трудовой деятельности нужно собственное жилье, 97% — качественная медицина, в том числе платная, 96% — полноценное питание не только дома, но также в кафе и ресторанах, 96% — возможность заниматься спортом и другими хобби, 95% — современная бытовая техника, 95% — доступ к театрам, выставкам, книгам и другим культурным ценностям, 90% — возможность самостоятельно организовывать свою жизнь.
Медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, опрошенные оценили в 45,6 тыс. руб.
Однако в ряде городов стоимость комфортного существования старшего поколения значительно превышает эту цифру. Так, москвичи оценили свой комфорт на пенсии в 65,1 тыс. руб. в месяц, жители Владивостока — в 57,1 тыс., Санкт-Петербурга — в 55,4 тыс, Хабаровска — в 52,4 тыс.
Самыми непритязательными оказались жители Рязани — им достаточно 38,5 тыс. Также наименьшие запросы у жителей Ульяновска (38,6 тыс), Астрахани (38, 8 тыс) и Пензы (39,9 тыс).
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