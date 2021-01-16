FT: ЕС планирует снизить «господство доллара» после эпохи Трампа

Евросоюз намерен заявить о чрезмерном «господстве доллара» на мировых рынках. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект Еврокомиссии (ЕК) и источники.

По данным газеты, эту тему ЕС намерен затронуть за несколько дней перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, запланированной на 20 января. При этом проект ЕК намерены принять 19 января, однако источники не исключают внесение дополнительных изменений.

FT добавляет, что в проекте сказано о трудностях стран Европы наступивших после введенных президентом США Дональдом Трампом ограничительных мер в отношении Ирана. В документе подчеркивается, что рынки стоит защитить от «последствий незаконного экстерриториального применения».

«Годы президентства Трампа высветили наши уязвимости, и мы должны устранить их, даже если он уйдет. Речь идет о месте ЕС в мире — о возможности быть экономической и финансовой державой, сопоставимой с нашими размерами», — заключил один из источников.

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